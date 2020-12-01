“الإسكان”: ضبط ألفي عقد إيجار غير موثق خلال شهر

نفذّت فِرق الرقابة الشمولية التابعة لوزارة الإسكان أكثر من 5 آلاف جولة ميدانية خلال شهر نوفمبر 2020.
وضبطت الجولات الميدانية نحو ألفي عقد إيجاري ورقي لم يُسجل أو يوثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
وتعاقب لائحة تنظيم المكاتب العقارية عدم التسجيل والتوثيق في “إيجار” بغرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وتلقّت فرق الرقابة 400 بلاغ مباشر على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة تركزت في معظمها على تجاوزات في عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة “إيجار”، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها. وفق “أخبار 24”.