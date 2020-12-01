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أخبار المناطق > تُعد أكبر قاعة في المملكة.. افتتاح أول دار سينما في عسير
01/12/2020   9:55 م

تُعد أكبر قاعة في المملكة.. افتتاح أول دار سينما في عسير

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تفاعل سكان منطقة عسير مع افتتاح أول دار سينما في المنطقة، والتي من المتوقع أن يكون لها مردود سياحي كبير هناك.

ورأى المهتمون أن افتتاح أول دار سينما في عسير يمثل عامل جذب سياحي جديداً في المنطقة التي تشتهر بالعديد من المناطق الترفيهية.

وأعربوا عن سعادتهم بافتتاح أول دار سينما في المنطقة، والتي يمكن أن تكون مصدر ترفيه عائلي جديداً في عسير. وفق “أخبار 24”.

وشملت دار سينما عسير أكبر قاعة سينما للأطفال، بالإضافة إلى أكبر قاعة سينما IMAX في المملكة، وهي تتسع لأكثر من 340 متفرجاً.

 

تُعد أكبر قاعة في المملكة.. افتتاح أول دار سينما في عسير

أخبار المناطق
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