أنجزت أمانة محافظة جدة 6 مشروعات لشبكات مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وذلك من أصل 12 مشروعًا يجري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.
وأكد وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروعات شملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعًا، بالإضافة إلى مشروع حي الواحة.
وذكر أن هناك مشروعات تحت إجراءات الاستلام الابتدائي، وتشمل مشروع محطة الرفع لنفق السلام ومشروع ميدان السارية ومشروع نفق الأمير ماجد وميدان الكرة الأرضية، فضلًا عن مشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61.5 ألف متر وتركيب 623 منهولًا و876 مصيدة أمطار و191 أنبوب دفع أفقي.
وأوضح أنه يجرى في الوقت الحالي استكمال مشروعات تصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، وتشمل مشروع نفق قصر السلام ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام ومشروع حي المنار ومشروع حي النخيل ومشروع حي التيسير ومشروع الأصالة، مؤكدًا أن هناك مشروعات أخرى ضمن المرحلة الأولى لا تزال تحت الترسية أو مرحلة إجازة العقد، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مرحلة التصميم.
وفق “أخبار 24”.