قال مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، إن المملكة لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق، مطالبا إيران بعدم التصعيد، وذلك عقب مقـتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يوم الجمعة الماضي.
وأوضح المعلمي – خلال استضافته في برنامج “قصارى القول” على قناة “روسيا اليوم” – أن خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها، واستطرد مطالبا إيران بعدم التصعيد.
وأضاف أن ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، مطالبا طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي؛ حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر، سواء عن طريق هذه الأحداث أو أحداث أخرى.
وفق “أخبار 24”.