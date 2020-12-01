المفتي لمرابطي الحد الجنوبي: أحيي شجاعتكم وصبركم وأهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله

وجّه مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمة للمرابطين في الحد الجنوبي، أوصاهم فيها بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله دفاعا عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.
وقال للمرابطين – عبر الاتصال اللاسلكي – أحيي فيكم شجاعتكم وصبركم وأهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله، موصيا إياهم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص له في كل أمورهم، وحسن الثقة به.
كما دعاهم لطلب العون واحتساب الأجر منه تعالى لمن أصيب أو قُتل في سبيل الله، وجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليهم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر، داعيا لهم بالنصر والعزة والتأييد. وفق “أخبار 24”.
كان المفتي قد التقى في مكتبه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني، الدكتور عبدالحكيم العجلان، واستمع إلى شرح عن أعمال الجهاز.