موضحاً حالة ابنه النفسية.. والد الشاب المتغيب منذ 3 سنوات: حالته ساءت في المستشفى ومستعد لدفع 100 ألف لمن يدل عليه

كشف طلال الشيباني، والد الشاب متعب المفقود منذ 3 سنوات، تفاصيل حالة ابنه النفسية، والذي يعاني من اعتلالات نفسية تصعّب مهام الوصول إليه.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن مستشفى الأمراض النفسية بالطائف وصف حالة الابن على أنها “انفصام”، مشيرًا إلى أنه كان يلاحظ تدهورا في وضعه الصحي أثناء فترة تواجده هناك.
وقال إن البرنامج العلاجي الذي خضع له متعب لم يؤتِ ثماره، وإنه مستعد لدفع حتى 100 ألف لمن يدله على ابنه. وفق “أخبار 24”.
وكانت أسرة المفقود قد رصدت 30 ألف ريال مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه، مناشدة المساعدة في العثور عليه بعد أن اختفى قبل 3 أعوام.
طلال الشيباني – والد المفقود متعب:
مستشفى الأمراض النفسية بالطائف زادت ولدي بعد جنانه جنان! وأخرجته منها بعد أن أصبحت ألا حظ إصابات وآثار ضـرب مبرح على جسده في كل زيارة!
#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/AaEdAS2AS2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 1, 2020