ماذا قال حسين عبدالغني في أول اجتماع له مع نجوم النصر؟

كشف الإعلامي الرياضي، علي العنزي، عن كواليس أول اجتماع جميع بين المدير التنفيذي الجديد لكرة القدم، حسين عبدالغني، ولاعبي الفريق الأول، في مران اليوم الثلاثاء.
وأوضح “العنزي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن حسين عبدالغني قال لنجوم النصر: “نحن هنا كعائلة سنعمل وما فات من الدوري قليل جدًا، ونستطيع العودة للمنافسة مجدداً بدأً من لقاء أبها القادم.. أظهروا إمكانياتكم وأنتم لديكم الكثير لإسعاد الجماهير”. وفق “أخبار 24”.
وباشر حسين عبدالغني، اليوم الثلاثاء، مهام منصبه الجديد مديراً تنفيذياً لكرة القدم في النصر، خلفاً لعبد الرحمن الحلافي الذي كان يشغل منصب المشرف العام على فريق الكرة، قبل أن يستقيل عقب خسارة الفريق نهائي كأس الملك أمام الهلال.
المدير التنفيذي
حسين عبدالغني لنجوم #النصر :
نحن هنا كعائلة سنعمل و ما فات من الدوري قليل جدًا و نستطيع العودة للمنافسة مجدداً بدأً من لقاء #ابها القادم أظهروا إمكانياتكم وأنتم لديكم الكثير لإسعاد جماهير #العالمي .. pic.twitter.com/pRf0FxnEYt
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) December 1, 2020