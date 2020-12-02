كرَّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مديري المستشفيات والإدارات بصحة المنطقة الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI “سباهي”، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناءً على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قُيِّمت ميدانيًا مؤخرًا.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير بمكتبه بالإمارة، اليوم (الثلاثاء)، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله الغامدي، وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها.
وفي بداية اللقاء رحب الأمير بالجميع، مباركاً لهم هذا المنجز، وقال: “أنا سعيد باللقاء بكم، وأنتم تشرفون على أهم قطاع من قطاعات الدولة ويمس كافة شرائح المجتمع”، مثمنا لوزير الصحة ولجميع العاملين بالقطاع الصحي جهودهم التي بُذلت لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا.
ونوّه الأمير بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، والعمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قدم الدكتور الغامدي شكره وتقديره للأمير على توجيهاته ودعمه للمنشآت الصحية بالمنطقة، مبيناً أن الشؤون الصحية بالمنطقة بقياداتها بمستشفيات المنطقة كافة تبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى معايير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين، مؤكداً أن العمل كفريق واحد هو أساس يُنتهج من قبل العاملين في الشؤون الصحية كافة.
وفي نهاية اللقاء التُقطت الصور التذكارية مع الأمير لمديري المستشفيات الحاصلة على الاعتماد (سباهي)، وهي مستشفى الملك خالد بتبوك ومستشفى الولادة والأطفال بتبوك ومستشفى حقل ومستشفى تيماء ومستشفى الوجه ومستشفى ضباء.
وفق “أخبار 24”.