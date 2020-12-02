“الشؤون البلدية” توقع مذكرة مع “أمالا” لإنشاء مكتب دعم لاستخراج تراخيص المشاريع

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع شركة أمالا لإنشاء مكتب دعم وتنسيق استخراج تراخيص المشاريع، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.
ووقع المذكرة عن الوزارة أمين منطقة تبوك، المهندس درويش الغامدي، وعن شركة أمالا رئيسها التنفيذي، نيكولاس نايبلز، وفقاً لنظام البلديات والقرى الذي ينص على أن كل بلدية مسؤولة عن إصدار تصاريح البناء والتراخيص لأعمال البناء والبنية التحتية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي.
وترتكز مواقع “أمالا” على 3 عوامل رئيسة؛ تتضمن الفنون والتراث والبحر والشمس وأسلوب الحياة والصحة والرياضة، وتقدم “أمالا” تجارب ثرية وفريدة في منتجعات فاخرة من فئة 7 نجوم، مع تجارب بيئية وبحرية خلابة، ستكون وجهة للفنانين ومركزاً للثقافة. وفق “أخبار 24”.
كما توفر “أمالا” تجارب الأطعمة والمنتجعات الصحية والمنشآت الرياضية والترفيهية التي تتماشى مع المستقبل، إلى جانب ممارسة الفروسية والجولف، واستضافة فعاليات على مدار العام تنشط السياحة والسفر بالمملكة.