نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “التجارة” توضح أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد
02/12/2020   8:19 ص

“التجارة” توضح أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد

+ = -
807

أوضحت وزارة التجارة أبرز ملامح النظام الجديد للغرف التجارية، مبينة أنه يعتمد على تقييم الغرف بشكل دوري عبر مؤشرات لقياس الأداء.

وأضافت الوزارة أن من أبرز الملامح للنظام الجديد أيضاً، إعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وعدم تعدد الاشتراك في نطاق الغرفة بتعدد فروع المنشأة.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يتيح كذلك إعادة هيكلة مجلس الغرف وتعديل مسماه إلى “اتحاد الغرف”، كما يتيح إنشاء الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية مع إمكانية إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة. وفق “أخبار 24”.

ويمكّن النظام المستثمر الأجنبي من الحصول على عضوية مجالس إدارات الغرف، ويمنح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة وتحسين الأوضاع عند انخفاض الأداء، مع إمكانية إعادة التشكيل.

“التجارة” توضح أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885124423.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.