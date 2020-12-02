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أخبار محلية > بالفيديو.. مدير المرور: هناك تحسن واضح في سلوك قائدي المركبات.. ونطمح في المزيد
02/12/2020   8:19 ص

بالفيديو.. مدير المرور: هناك تحسن واضح في سلوك قائدي المركبات.. ونطمح في المزيد

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أكد اللواء محمد البسامي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن هناك توسعاً كبيراً في مجال استخدام التقنية على الطرقات، وأن هناك كادراً بشرياً وآلياً يعمل ليل نهار لرفع مستوى الضبط المروري.

وأضاف أن كل المؤشرات إيجابية وحققت مستهدفاتها وهناك تحسن واضح في سلوك سائقي المركبات ولكن الطموح أن تتحسن الأرقام الإيجابية أكثر من ذلك.

من جانبه، قال نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر الدلامي إن هناك نتائج ملموسة بعد تعاون عدد من الجهات في منظومة السلامة المرورية ما نتج عنه خفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث على الطرق. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن برنامج التحول الوطني أطلق منظومة السلامة المرورية منذ 3 أعوام بمشاركة 12 جهة حكومية.

بالفيديو.. مدير المرور: هناك تحسن واضح في سلوك قائدي المركبات.. ونطمح في المزيد

أخبار محلية
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