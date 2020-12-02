في اليوم العالمي للإيدز.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله وأبرز الأخطاء الشائعة عنه

نشرت وزارة الصحة بعض المعلومات عن مرض الإيدز بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرض، موضحة أعراض المرض وطرق انتقاله بين الأشخاص، وكشفت عن أبرز الأخطاء الشائعة عنه.
وأوضحت الوزارة أن أعراض فيروس نقص المناعة (الإيدز) تختلف اعتماداً على مرحلة العدوى، حيث إن العدوى الأولية تظهر غالباً خلال شهر أو شهرين من دخول الفيروس للجسم وتشبه أعراض الإنفلونزا.
وأضافت أنه خلال مرحلة العدوى السريرية قد لا تظهر أي أعراض مطلقاً لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، مبينة أن عدم اكتشاف المرض أو تلقي العلاج يؤدي لظهور الأعراض المزمنة.
وأشارت إلى أن الأعراض المزمنة للإيدز هي: التعرق الليلي، والصداع، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وعدم وضوح الرؤية، والسعال وضيق التنفس، وفقدان الوزن، والإسهال، والطفح الجلدي، وظهور بقع بيضاء على اللسان أو في الفم.
وبيّنت أن الإيدز ينتقل من شخص لآخر من خلال نقل الـدم الملوث، أو العلاقات الجنسية غير المحمية، أو سوائل الجسم كالسائل المنوي والإفرازات المهبلية، أو من الأم المصابة إلى طفلها. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن هناك أخطاء شائعة عن كيفية انتقال المرض من شخص لآخر، فهو لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة، ولا عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة، كما لا ينتقل عن طريق استخدام المرفقات العامة، أو عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ البعوض.