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أخبار محلية > بالفيديو.. ما هي نزلات البرد وكيف يمكن الوقاية منها.. وما الفرق بينها وبين الإنفلونزا
02/12/2020   8:20 ص

بالفيديو.. ما هي نزلات البرد وكيف يمكن الوقاية منها.. وما الفرق بينها وبين الإنفلونزا

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أوضح استشاري طب الأطفال العام بجامعة الملك سعود الدكتور مهدي النمنكاني، أن نزلات البرد عبارة عن التهاب فيروسي شائع ويكثر عن الأطفال، ويصيب الجهاز التنفسي وقد يصاحبه بعض المضاعفات.

وقال النمنكاني في لقاء مع “الإخبارية”، إن نزلات البرد تصيب الجسم في الجزء الأخير من فصل الخريف ومع بداية فصل الشتاء لأن المرض ينشط في الأجواء الباردة، ولا يوجد له علاج لأن الالتهابات الفيروسية لا علاج لها إلا في حالات نادرة.

وأضاف أن من أبرز أعراض نزلات البرد وجود انسداد في الأنف، والعطاس، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مبيناً أن أبرز طرق الوقاية منه تناول الحساء الحار والمشروبات الدافئة والحارة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن نزلات البرد تجعل الشخص يميل لتقليل استهلاك السوائل ما يؤدي للجفاف، لذلك يجب تناول السوائل بكثرة، مضيفاً أنه في حالة الشعور بخمول في الجسم واستمرار الحرارة لأكثر من 5 أيام فيفضل زيارة الطبيب.

وعن الفرق بين نزلة البرد وفيروس الإنفلونزا، بين النمنكاني أن نزلة البرد يصاحبها ارتفاع خفيف في درجات الحرارة، وغالباً لا تستدعي زيارة الطبيب مثل الإنفلونزا.

بالفيديو.. ما هي نزلات البرد وكيف يمكن الوقاية منها.. وما الفرق بينها وبين الإنفلونزا

أخبار محلية
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