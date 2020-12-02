وفاة لاعب مصري سابق إثر تعرضه لأزمة قلبية في الملعب

توفي لاعب كرة قدم مصري سابق يدعى محمد الفكهاني أمس (الثلاثاء)؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف في صعيد مصر، أثناء استعداده للعب مباراة ودية مع بعض أصدقائه.
وقال رئيس نادي الشبان المسلمين الذي لعب له الفكهاني المتوفى عن عمر 34 عاماً، إن اللاعب توفي؛ إثر توقف عضلة القلب وسقط مغشياً عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله لأحد المستشفيات.
ولعب محمد الفكهاني لأندية بتروجيت واتحاد الشرطة وتليفونات بني سويف، وأنهى مسيرته مع نادي الشبان المسلمين الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة وبعدها أعلن اعتزاله. وفق “أخبار 24”.