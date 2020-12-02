مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في دخول طفلته العناية المركزة.. و”صحة جدة” تعلق

تقدم مواطن بشكوى ضد أحد المستشفيات بجدة، متهماً إياها بالتسبب في تدهور حالة طفلته الرضيعة (عمرها 50 يوماً) ودخولها العناية المركزة، فيما أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة أنها تلقت الشكوى وستستكمل الإجراءات النظامية.
وأوضح المواطن علي الزهراني أن حالة ابنته شُخصت بمعاناتها من غازات في البطن ونقص الأوكسجين وملوحة في الـدم وجرى تنويمها، لكن تم إدخال إبرة بطريقة خاطئة في القدم نتج عنها دخول السائل المغذي إلى القفص الصدري وتوقف القلب بسبب نقص الأوكسجين.
وأضاف الزهراني وفقاً لـ “الوطن”، أنه تقدم بشكوى لإدارة المستشفى فردوا عليه بأن ابنته تعرضت لشرقة بسبب الحليب فطلب منهم تقريراً طبياً لكنهم رفضوا إعطاءه إياه، كما رفض مدير المستشفى مقابلته، ليتقدم بعدها بشكوى لوزارة الصحة.
من جانبها، أكدت الشؤون الصحية بجدة أنها استلمت الشكوى من قبل إدارة الالتزام بالمستشفى وجار العمل على أخذ إفادة الأطباء المعنيين، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في مثل هذه الحالات الطبية.
وأكدت أنه إذا ثبت وجود خطأ أو تقصير طبي أو إهمال ضد المريضة، سترفع كامل أوراق الشكوى إلى لجنة علمية لدراسة الملف الطبي، ثم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.