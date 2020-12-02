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أخبار محلية > يتحملها المشغل الجديد.. هيئة الاتصالات تعتمد المقابل المالي لنقل أرقام الهواتف الثابتة
02/12/2020   1:15 م

يتحملها المشغل الجديد.. هيئة الاتصالات تعتمد المقابل المالي لنقل أرقام الهواتف الثابتة

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أصدر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد التميمي، قراراً بتطبيق المقابل المالي لنقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة، على نقل أرقام الخدمات الثابتة الجغرافية والترحالية وأرقام الاتصال المجاني (800) وأرقام الاتصال الموحد (9200).

ونص القرار على ألا يتحمل المشترك الذي يقوم بنقل رقمه أي تكاليف مادية نتيجة لنقل الرقم، بينما يدفع المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه 40 ريالا إلى المشغل الذي يتم نقل الرقم منه مقابل كل رقم يتم نقله بنجاح.

وتضمن القرار تأجيل فرض المقابل المالي المتمثل في الحصة التي يدفعها المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه إلى الجهة التي تقوم بإنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية لنقل الرقم، على أن ينظر في ذلك بعد مضي 12 شهراً من تاريخه. وفق “أخبار 24”.

يتحملها المشغل الجديد.. هيئة الاتصالات تعتمد المقابل المالي لنقل أرقام الهواتف الثابتة

أخبار محلية
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