باشرت أمانة منطقة القصيم معالجة مواقع تجمعات السيول غير المخدومة بشبكات تصريف السيول، بعد ما شهدته مدينة بريدة من أمطار غزيرة أمس (الثلاثاء).
وأكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي معالجة موقع تجميع السيول بطريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة (الخبيب) وأغلب المواقع الحرجة بالمدينة وإعادة الحركة المرورية بشكل طبيعي.
واعتمدت الأمانة خطة عمل للطوارئ خلال موسم الأمطار، تشمل توزيع المهام على ثلاث مراحل رئيسية: مهام عمل قبل موسم هطول الأمطار بأعمال الصيانة وتنظيف الشبكات ورفع الجاهزية، ومرحلة أثناء هطول الأمطار تستهدف متابعة الأعمال التشغيلية لجميع المحطات وتحديد الأولويات لمباشرة المواقع الطارئة واتخاذ كل التدابير الفورية، وأخيرا مرحلة ما بعد هطول الأمطار لمعالجة الآثار وأعمال التطهير والإصحاح.
ودعت أمانة منطقة القصيم جميع المستفيدين إلى الإبلاغ بالملاحظات ومواقع التجمعات بالاتصال بالرقم (940) على مدار الساعة.
وفق “أخبار 24”.