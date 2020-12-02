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أخبار محلية > وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة .. وهذه تفاصيلها
02/12/2020   1:17 م

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة .. وهذه تفاصيلها

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة في مستشفياتها بجدة والخرج والطائف وحفر الباطن وغيرها.

وبينت أن أبرز الوظائف المعلنة، وظائف: فني سحب الـدم في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، وأخصائي قسطرة قلبية بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وأخصائي علاج تنفسي بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف، وأخصائي مختبرات طبية بمستشفى وادي الدواسر، وصيدلي إكلينيكي في مستشفى حفر الباطن، وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الإدارة عبر موقعها على الإنترنت، الدور الوظيفي والمستوى المهني المطلوب ومكان التخصص، وآخر موعد لقبول طلبات التقديم، داعية إلى الاطلاع على تفاصيل الوظائف عبر الرابط.

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة .. وهذه تفاصيلها

أخبار محلية
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