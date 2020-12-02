المسند: أمطار متفرقة على 9 مناطق.. وذروة حالة “سقيا” اليوم في هذه الأماكن

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن أسماء المناطق المتأثرة، اليوم (الأربعاء)، بالحالة المطرية “سقيا”.
وتوقع “المسند” هطول أمطار متفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم، والحدود الشمالية، وشرقي الجوف، وأجزاء من مكة المكرمة والباحة، وعسير، وجازان، متوقعا أن تكون ذروة حالة “سقيا” اليوم، ناحية سدير والزلفي وحفر الباطن.
وأشار إلى أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم (الأحد)، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية، بينما تتأثر نجران بهذه الأجواء يوم الإثنين المقبل، في حين تكون درجة الحرارة الصغرى في الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط. وفق “أخبار 24”.