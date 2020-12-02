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أخبار محلية > “البيئة”: صرف مبالغ الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال
02/12/2020   1:20 م

“البيئة”: صرف مبالغ الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الأربعاء) صرف الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي مبالغ الدعم بلغ أكثر من 1.5 مليار ريال، بعدد مستفيدين بلغ أكثر من 91 ألفاً من المربين، بواقع 67 ألفا من الذكور، و23 ألفا من الإناث.

يشار إلى أن برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

"البيئة": صرف مبالغ الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال

وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: صرف مبالغ الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال

أخبار محلية
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