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اخبار رياضية > “الشعلان” يشعل تويتر بسؤال مثير للجدل عن صورة الهلال والألقاب الثلاثة
02/12/2020   1:22 م

“الشعلان” يشعل تويتر بسؤال مثير للجدل عن صورة الهلال والألقاب الثلاثة

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أثار الإعلامي الرياضي، خالد الشعلان، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع الثلاثية التاريخية.

وعلق “الشعلان” على الصورة التي جمعت لاعبي الهلال والمدير الفني للفريق، مع الألقاب الثلاثة كأس دوري المحترفين وكأس آسيا وكأس الملك، قائلًا: “صورة لم تكتمل فماذا ينقص الصورة؟”.

وتمكن فريق الهلال من الظفر بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأخيراً كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفق “أخبار 24”.

“الشعلان” يشعل تويتر بسؤال مثير للجدل عن صورة الهلال والألقاب الثلاثة

اخبار رياضية
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