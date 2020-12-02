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اخبار رياضية > بالفيديو.. طلال آل الشيخ يكشف عن موعد نهائي البطولة العربية
02/12/2020   1:22 م

بالفيديو.. طلال آل الشيخ يكشف عن موعد نهائي البطولة العربية

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كشف مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن موعد المباراة النهائية لكأس محمد السادس 2020، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والشباب، غدًا الأربعاء، بنصف نهائي البطولة.

وقال طلال آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد”: “اليوم تم اعتماد موعد مباراة الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، وسيعلَن عن الموعد بالتحديد خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأوضح “آل الشيخ” أن نهائي البطولة سيكون بعد أسبوع إلى شهر من انتهاء دور الأربعة بكأس محمد السادس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون الموعد المبدئي في شهر فبراير من عام 2021.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طلال آل الشيخ يكشف عن موعد نهائي البطولة العربية

اخبار رياضية
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