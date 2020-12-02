بالفيديو.. ماذا دار بين “الاتحاد” ومدير البطولة العربية بشأن طلب التغيير قبل مواجهة الشباب؟

تحدث مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن كواليس المحادثة التي دارت بينه وبين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، بشأن تغيير ملعب مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام نظيره الشباب.
وقال طلال آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” أمس الثلاثاء: “حامد البلوي تواصل معي منذ أسبوعين تقريبا، وسألني لماذا ملعب الشباب، وقلت له إنه بناء على خطاب وجه لنا من الاتحاد السعودي لكرة القدم”.
وتابع طلال آل الشيخ: “وقالت للبلوي خاطبوا الاتحاد السعودي ونحن معكم، لأن المشكلة لا تستحق هذه الضجة، الأول كانوا يقولون نختار الملعب علشان الجماهير، والآن لا توجد أي جماهير”. وفق “أخبار 24”.
واختتم مدير البطولة العربية: “عندما يختار الاتحاد المحلي أي ملعب للأندية التابعة له ويكون مجهزاً ومعتمداً، ويكون موافقاً لشروطي كاتحاد عربي، لا أستطيع الاعتراض عليها”.
#الدوري_مع_وليد | طلال آل الشيخ – مدير البطولة العربية للأندية: الأخ حامد البلوي تواصل معي وقلت له خاطبوا الاتحاد السعودي ونحن معكم.. المشكلة لا تستحق هذه الضجة كلها ولا يوجد جماهير.. لا استطيع رفض طلب أي نادي إذا الملعب مجهز ومعتمد.#قناة_SBC pic.twitter.com/csEKZJMuKJ
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 1, 2020