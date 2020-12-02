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اخبار رياضية > بالفيديو.. ماذا دار بين “الاتحاد” ومدير البطولة العربية بشأن طلب التغيير قبل مواجهة الشباب؟
02/12/2020   1:22 م

بالفيديو.. ماذا دار بين “الاتحاد” ومدير البطولة العربية بشأن طلب التغيير قبل مواجهة الشباب؟

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تحدث مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، عن كواليس المحادثة التي دارت بينه وبين المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، بشأن تغيير ملعب مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام نظيره الشباب.

وقال طلال آل الشيخ، في تصريحات لبرنامج “الدوري مع وليد” أمس الثلاثاء: “حامد البلوي تواصل معي منذ أسبوعين تقريبا، وسألني لماذا ملعب الشباب، وقلت له إنه بناء على خطاب وجه لنا من الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وتابع طلال آل الشيخ: “وقالت للبلوي خاطبوا الاتحاد السعودي ونحن معكم، لأن المشكلة لا تستحق هذه الضجة، الأول كانوا يقولون نختار الملعب علشان الجماهير، والآن لا توجد أي جماهير”. وفق “أخبار 24”.

واختتم مدير البطولة العربية: “عندما يختار الاتحاد المحلي أي ملعب للأندية التابعة له ويكون مجهزاً ومعتمداً، ويكون موافقاً لشروطي كاتحاد عربي، لا أستطيع الاعتراض عليها”.

بالفيديو.. ماذا دار بين “الاتحاد” ومدير البطولة العربية بشأن طلب التغيير قبل مواجهة الشباب؟

اخبار رياضية
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