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اخبار رياضية > فهد بن نافل: اعتدنا على حصد البطولات.. وأثق في جميع رجال الهلال
02/12/2020   1:23 م

فهد بن نافل: اعتدنا على حصد البطولات.. وأثق في جميع رجال الهلال

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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الثلاثية التاريخية، بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين السبت الماضي، على حساب النصر.

وقال بن نافل، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “حققنا البطولة الأغلى.. بطولة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولحظات الفوز مميزة جداً، حققنا الثلاثية التاريخية وأتمنى أن تستمر سعادتنا”.

وتابع: “ثقتي كبيرة جدا في رجال الهلال في الملعب والجهازين الإداري والفني، ودخلت المباراة النهائية بثقة عالية.. الهلال اعتاد على البطولات والمرشح الأول على حصد الألقاب”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح “بن نافل”: “تحقيق الثلاثية ترفع من سقف طموحتنا، ونستمر بالعمل والاجتهاد لإسعاد الجماهير”، مشيرًا: “بدأنا الاستعداد لمباراة يوم الخميس في الدوري أمام الفتح، ولدينا الحافز ولا يوجد تراخٍ”.

فهد بن نافل: اعتدنا على حصد البطولات.. وأثق في جميع رجال الهلال

اخبار رياضية
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