رئيس الهلال يتحدث عن “خربين”.. ويؤكد: علاقتنا جيدة بالأجانب وتغيير اللاعبين بيد الجهاز الفني

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، أن علاقته باللاعبين الأجانب والمحليين جيدة جداً داخل النادي، ولا توجد أي مشاكل معه على الإطلاق.
وقال “بن نافل”، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”، أمس الثلاثاء: “الثقة مطروحة في عمر خربين.. وفي حال عدم اقتناع الجهاز الفني بأي لاعب داخل الفريق سيتم تغييره”.
وأوضح رئيس الهلال: “برنامج أنا هلالي يقرب الجمهور من ناديه، والهدف منه دعم النادي في المصاريف المترتبة عليه”، متابعًا: “تبقى 40 يومًا على فترة الانتقالات الشتوية سيتم التباحث مع الجهاز الفنية حول حاجته للتعاقدات الأجنبية والمحلية”. وفق “أخبار 24”.
وأشار “بن نافل”: “متوسط الأعمار في الفريق ٢٧ عامًا.. وسياسة الإحلال تكون بالتدريج وأبرمنا تعاقدات مع لاعبين شباب.. اتخذنا قراراً في الفئات السنية بدمج بعض العناصر في فئات أكبر ورأينا نتائج مبكرة”.
وذكر رئيس الهلال: “هدفنا الآن في الفئات السنية هي تصعيد الموهوبين إلى الفريق الأول.. وبدأ النادي بثلاث أكاديميات في الرياض بسعة 1500 لاعب، وسنقيم أكاديميات في جميع مناطق المملكة”.