6 أساليب لحل المشكلات الأسرية ببساطة

أوضحت جمعية المودة للتنمية الأسرية 6 أساليب للتغلب على مشكلات الحياة اليومية التي تواجه الزوجين.
وأشارت إلى أن حل المشكلة من أساسها مهم لمن يريد تجديد المحبة، بمعالجة السبب وليس الموقف.
وشددت على ضرورة اتباع الأزواج سياسة غلق الملفات، فلكل مشكلة ملف يبدأ بورقة ثم تتراكم الأوراق، وعلى الزوجين أن يبادرا بغلق الملفات الماضية بأسرع وقت.
وأكدت أن المرونة في الإصلاح بالتغافل وغض الطرف عن الهفوات اللفظية لشريك الحياة، مطلب أساسي في استقرار الأسرة، فالحياة مبنية على التلقائية وعدم التكلف.
ولفتت إلى ضرورة عدم إشراك الجميع في حل المشكلة، وإن كان لا بد من ذلك فالبحث عن مستشار مختص للوصول إلى أفضل الحلول المناسبة. وفق “أخبار 24”.
ودعت إلى تذكر الأيام الجميلة، وتذكر فضائل شريك الحياة، للحفاظ على الحياة الزوجية الإيجابية السعيدة.
ونصحت بضرورة السعي لحل المشكلة عن طريق فهم وجهة نظر الشريك ومحاولة إيصال هذه الفكرة له، فذلك من شأنه أن يولد القبول لدى الطرفين، ويساهم في الوصول لاتفاق مشترك بشكل أفضل.