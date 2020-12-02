بالفيديو.. كيف تمارس رياضة المشي دون ملل وبطرق بسيطة؟ الصحة تجيب

حثت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) الجميع على ممارسة رياضة المشي، موجهة عدة نصائح تساعد في تسهيل ممارسة هذا النوع من الرياضات.
ونصحت المرء بركن سيارته والسير إلى المكان الذي يريده، لافتا إلى أن الاستماع للمقاطع الصوتية يساعد الفرد على المشي أكثر بدون الإحساس ببعد المسافات.
ولفتت إلى أن ممارسة هذه الرياضة لا تتطلب ارتداء ملابس رياضية، كما يمكن ممارستها بطرق بسيطة مثل صعود الدرج، أو الذهاب إلى المسجد والمحلات التجارية القريبة من المنزل سيراً على الأقدام بدلا من ركوب السيارة. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بالمواظبة على هذه الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، داعية إلى اكتشاف المناطق الجديدة واستخدام طرق مختلفة لتجنب الشعور بالممل عند ممارسة هذه الرياضة.
#صباح_الخير
جربت تكون سوالفك مع صديقك وأنت تمشي؟🤔#عش_بصحة pic.twitter.com/lImQvfVjbv
— عش بصحة (@LiveWellMOH) December 2, 2020