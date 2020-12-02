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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو المواطنين والمقيمين لتقديم أفكار للترفيه.. وهذه شروط دعمها
02/12/2020   5:57 م

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو المواطنين والمقيمين لتقديم أفكار للترفيه.. وهذه شروط دعمها

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وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، رسالة للمواطنين والوافدين، حول اقتراح المبادرات والأفكار في مجال الترفيه.

وقال آل الشيخ، إنه يفتح الفرصة للمواطنين والمواطنات، والمقيمين في البلاد لإرسال مقطع مصور مدته 3 دقائق، يشرح فيه الشخص فكرة ترفيهية ويكون هو قادرا على تنفيذها.

وأوضح أن الهيئة ستتبنى أهم 20 مبادرة، مع إتاحة الأولوية للسعوديين والسعوديات ثم المقيمين بالبلاد.

ودعا لأن تكون أفكار المبادرات المرسلة، قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وجديدة، للحفاظ على الوقت.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يدعو المواطنين والمقيمين لتقديم أفكار للترفيه.. وهذه شروط دعمها

أخبار محلية
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