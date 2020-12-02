مواطن يتخلى عن وظيفته لتحقيق حلم زوجته بامتلاك مشروعها الخاص

حققت مواطنة سعودية في منطقة جازان، حلمها بافتتاح مطعم خاص، بعد فترة من المعاناة والتضحية، لامتلاك مشروع تجاري خاص، وذلك بمساعدة من زوجها.
وقالت المواطنة، أمل حبيش، إنها لم تستطع إكمال دراستها، وعانت الفراغ في حياتها، حتى استطاعت أن تبدأ عملًا صغيرًا في منزلها كإحدى الأسر المنتجة، وتبيع بعض الأكلات.
وأضافت، وفقًا لـ”العربية نت”، أنها ناقشت مع زوجها فكرة افتتاح مطعم خاص بهما، بعد نجاح مشروعها الصغير، وهو الأمر الذي أيده الزوج وتفرغ للفكرة والمشروع، وترك عمله من أجله.
وأشار الزوج محمد الحوذلي، إلى أنه أراد أن يدعم زوجته في المشروع بكل بساطة حتى يستطيع تحقيق حلمها، حتى وإن كان ذلك بتخليه عن وظيفته التي يعمل بها في القطاع الخاص منذ 13 عامًا.
وأكد أن فكرة المشروع في البداية كانت عبارة عن مطعم صغير، ولكن عند التنفيذ تمكنا من عمل مطعم بمساحة أكبر مما خططا له، ورغم الصعوبات إلا أنهما تمكنا من تجاوزها.