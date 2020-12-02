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02/12/2020   6:00 م

دراسة يابانية: من أصيبوا بكورونا تتكون لديهم مناعة لـ6 أشهر على الأقل

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اكتشف باحثون يابانيون، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد، تتشكل لديهم أجسام مضادة تبقى لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الإصابة بالعدوى.

وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة يوكوهاما ومؤسسات أخرى، 376 شخصًا، أعمارهم بين العشرينات والسبعينات أصيبوا بكوفيد-19 بين فبراير ومايو الماضيين.

وحللت عينات الأشخاص المصابين، بعد 6 أشهر من الإصابة، ووجد الباحثون أن 97% من الأشخاص الذين عانو أعراضا بسيطة أو لم تظهر عليهم أعراض، و100% من الذين عانوا أعراضا معتدلة أو شديدة، كانت لديهم أجسام مضادة لكورونا المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تتشكل لديهم أجسام مضادة يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة لمدة 6 أشهر على الأقل. وفق “أخبار 24”.

وذكر الباحثون أن تلك النتائج تشكل أنباء سارة لعملية تطوير اللقاحات، كما يقولون إنهم سيجرون دراسة متابعة بعد 6 أشهر أخرى.

دراسة يابانية: من أصيبوا بكورونا تتكون لديهم مناعة لـ6 أشهر على الأقل

طب وتداوي
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