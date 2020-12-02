بالفيديو.. الزعاق: غداً أول الشتاء الفعلي.. وهذه مواسم بداية البرد وشدته ونهايته

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم (الأربعاء)، آخر أيام موسم الوسم، وسيبدأ غداً (الخميس) موسم المربعانية.
وأكد أن يوم غد يعد أول موسم الشتاء الفعلي، وسيستمر تسعين يوماً تقريباً، لافتا إلى أن أمطاره تعتبر وسمية، حيث تنبت الأرض خلالها الحشائش البرية.
وأضاف أن موسم المربعانية ينقسم إلى مربعانية شتوية، وأخرى صيفية، منوهاً بأن بداية البرد ستكون خلال أيام المربعانية، بينما شدته ستكون في شباط، أما نهايته فستكون في موسم العقارب.
اليوم آخر الوسم
وغداً الخميس أول المربعانية
وهي أول مواسم الشتاء الفعلي والذي سيستمر إلى تسعين يوماً تقريباً (المربعانية والشبط وأول العقارب)
وأمطارها تعتبر وسمية حتى تنتصف
وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي pic.twitter.com/7cp0SGfn5O
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 2, 2020
وفق “أخبار 24”.