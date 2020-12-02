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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: غداً أول الشتاء الفعلي.. وهذه مواسم بداية البرد وشدته ونهايته
02/12/2020   6:02 م

بالفيديو.. الزعاق: غداً أول الشتاء الفعلي.. وهذه مواسم بداية البرد وشدته ونهايته

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أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم (الأربعاء)، آخر أيام موسم الوسم، وسيبدأ غداً (الخميس) موسم المربعانية.

وأكد أن يوم غد يعد أول موسم الشتاء الفعلي، وسيستمر تسعين يوماً تقريباً، لافتا إلى أن أمطاره تعتبر وسمية، حيث تنبت الأرض خلالها الحشائش البرية.

وأضاف أن موسم المربعانية ينقسم إلى مربعانية شتوية، وأخرى صيفية، منوهاً بأن بداية البرد ستكون خلال أيام المربعانية، بينما شدته ستكون في شباط، أما نهايته فستكون في موسم العقارب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: غداً أول الشتاء الفعلي.. وهذه مواسم بداية البرد وشدته ونهايته

أخبار محلية
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