أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، اليوم (الأربعاء)، أن برنامج القرض العقاري المدعوم اختصر جهد وعمل 25 عاماً من تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم.
وبيّن – خلال مشاركته بمؤتمر “يوروموني” الافتراضي – أن البرنامج مكّن أكثر من 370 ألف أسرة سعودية من تملك وحدات سكنية، خلال المدة من يونيو 2017م وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشار إلى التزام “الصندوق العقاري” بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني”، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين حتى نهاية نوفمبر الماضي أكثر من 24.5 مليار ريال.
وأفاد بن ماضي بأن برنامج القرض العقاري سجّل عام 2019 ارتفاعاً بنسبة 260% مقارنة بالعام 2018، بينما سجّل استفادة أكثر من 195 ألف أسرة خلال المدة من يناير 2020 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وفق “أخبار 24”.