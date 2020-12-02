أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء)، عن عقد ندوة دولية افتراضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بعنوان “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي”.
وتأتي الندوة، التي يشارك فيها 70 متحدثا من 20 دولة مختلفة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس إدارة الهيئة بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.
وسيفتتح الندوة، المزمع إقامتها خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، وذلك بمشاركة أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو.
وسيتخلل الندوة كلمات رئيسية لمحافظ الهيئة محمد التميمي، ومدير مكتب الاتصالات الراديوية بـ ITU ماريو مانيفيتش، بالإضافة إلى مشاركاتٍ لعدد من المسؤولين.
وستتم تغطية موضوعات محورية خلال الندوة، من بينها: الاتصالات المتنقلة، والأقمار الصناعية، وإنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة، ودورها في تمكين الابتكار وتعزيز التحول الرقمي.
وفق “أخبار 24”.