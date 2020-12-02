بالفيديو.. متحدث الداخلية: ليس لدينا قضايا ضد مجهول.. وكفاءة الأجهزة ساهمت في تصدر المملكة لمؤشرات أمنية عالمية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن تصدر المملكة لدول مجموعة الـ20 في المؤشرات الأمنية يؤكد أن رجال الأمن بمختلف القطاعات يتمتعون بمهارات عالية لتنفيذ مهامهم لحفظ الأرواح وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم.
وأشار، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأربعاء)، إلى أن هذا الإنجاز يعني انخفاض أعداد الجرائم في المملكة مقارنة بعدد السكان، وشعور الجميع بالأمن والأمان وقرب رجال الأمن منهم.
وأكد أنه لا يوجد لدى الوزارة ملف يُهمل، ولا تُسجل قضايا ضد مجهول، ويتم القبض على مرتكبي الجرائم ولو بعد سنوات. وفق “أخبار 24”.
وبين أن “الداخلية” قدمت خلال جائحة كورونا مثالا ناجحا على مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية، وأنهم يسعون دائماً إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة المواطن والمقيم.
#نشرة_الرابعة | متحدث #وزارة_الداخلية #السعودية : كفاءة الأجهزة الأمنية في كافة القطاعات ساهمت في تصدر السعودية لمؤشرات أمنية عالمية pic.twitter.com/M25jhIuPYR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 2, 2020