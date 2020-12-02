الدفاع المدني: استمرار هطول أمطار غزيرة قد تؤدي لسيول في هذه المناطق من الجمعة إلى الأحد

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من الجمعة 19-4-1442هـ إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأوضحت أن الأمطار تشمل أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.
وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وسريعة، ويُحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن منطقة المدينة المنورة ستتأثر بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأيضا تتأثر منطقة الجوف بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.