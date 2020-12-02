وزير الشؤون الإسلامية: أعددنا هيكلاً ودليلاً تنظيمياً للوزارة.. وهناك دراسة للاستفادة من كثرة أعداد الموظفين

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة قامت بإعداد الهيكل والدليل التنظيمي لها، وتمت دراسته من قِبَل لجنة التنظيم الإداري والرفع به لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماده.
وأوضح، وفقاً لـ”سبق”، أن هناك تعاونا مع معهد الإدارة العامة وغيره من الجهات لإجراء بعض الدراسات، ومنها ما يتعلق بدراسة القوى العاملة لتطوير فروع الوزارة.
وأشار إلى أن هناك دراسة تتعلق بكثرة أعداد الموظفين في بعض قطاعات الوزارة وفروعها، وكيفية الاستفادة منهم في أعمال الوزارة الأخرى.