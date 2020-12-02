"هدف": لأول مرة منذ 2011.. مبالغ دعم التوظيف والتدريب تتجاوز إعانات "حافز"

كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تركي الجعويني، اليوم (الأربعاء)، أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب في شهر نوفمبر بلغ 249 مليون ريال.
وأشار إلى أن إجمالي مبالغ دعم التوظيف والتدريب تجاوز مبالغ الصرف على برنامج إعانة “حافز”، والتي بلغت 215 مليون ريال، وذلك لأول مرة منذ إطلاق البرنامج في 2011.
وساهمت 6 عوامل في رفع كفاء برامج “هدف”؛ وهي: البدء في تنفيذ استراتيجية الصندوق، وتعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين.
إضافةً إلى ارتفاع أعداد مستفيدي دعم التوظيف والتدريب، وإطلاق مشروع جدية الباحثين عن العمل، إلى جانب تمكين مستفيدي برنامج “حافز” من فرص العمل.
وفق “أخبار 24”.