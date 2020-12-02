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02/12/2020   11:14 م

“الصحة العالمية” تحدد موعد توفر لقاح كورونا.. والفئات ذات الأولوية

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توقعت منظمة الصحة العالمية أن تبدأ في توفير وتوريد اللقاحات ضد فيروس كورونا لدول العالم في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل 2021 في ظل تسارع التجارب على اللقاحات بين عدد من الدول.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق ياساريفيتش، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تتوقع أن تبدأ اللقاحات في الوصول إلى الدول في الربع الأول أو الثاني من العام 2021.

وأوضح أن الكميات المحدودة من اللقاحات ستكون في متناول الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بدءا من الربع الأول من العام 2021، وأن الأولوية للفرق الطبية وكبار السن. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا يجري اختبارها على البشر، و10 أخرى تمر باختبارات المرحلة الثالثة من التجارب.

“الصحة العالمية” تحدد موعد توفر لقاح كورونا.. والفئات ذات الأولوية

طب وتداوي
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