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أخبار محلية > “التعليم” تحدد آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة
02/12/2020   11:13 م

“التعليم” تحدد آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

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حددت وزارة التعليم يوم 16 من شهر جمادى الأولى المقبل موعداً نهائياً لرفع طلبات الراغبين في التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة.

وشددت الوزارة، وفقا لـ “عكاظ”، على أن هذا الموعد سيكون آخر فرصة أيضاً للراغبين في التقدم بطلب نقل خدماتهم خارج الوزارة، أو إعارتهم إلى جهات حكومية تعليمية، أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، وعدم قبول أي طلب نهائياً بعد هذا الموعد.

ووفق التعميم الذي أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي، فإن قبول الطلبات يكون فقط عن طريق التقديم عبر نظام “فارس”، على أن يُبت في الطلب قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

وحدد التعميم موعد ترك العمل لطالبي إنهاء الخدمة في بداية شهر ذي الحجة القادم، بينما سيكون تاريخ ترك المعارين للعمل بنهاية العام الدراسي الحالي.

“التعليم” تحدد آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

أخبار محلية
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