بالصور.. إدارة الشعلة تقيم حفلاً تكريمياً لمدرب الكاراتية الكابتن محمد الشعار ومساعدة الكابتن محمد اليامي

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أقامت إدارة نادي الشعلة حفلاً تكريمياً لمدرب الكاراتية الكابتن محمد الشعار ومساعدة الكابتن محمد اليامي وتسليم المجتازين إختبارات الاحزمة بحضور أمين عام النادي أ/ سعود الضحوك وأولياء أمور الابطال .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج