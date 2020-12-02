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أخبار الخرج > بالصور.. إدارة الشعلة تقيم حفلاً تكريمياً لمدرب الكاراتية الكابتن محمد الشعار ومساعدة الكابتن محمد اليامي
02/12/2020   11:27 م

بالصور.. إدارة الشعلة تقيم حفلاً تكريمياً لمدرب الكاراتية الكابتن محمد الشعار ومساعدة الكابتن محمد اليامي

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أقامت إدارة نادي الشعلة حفلاً تكريمياً لمدرب الكاراتية الكابتن محمد الشعار ومساعدة الكابتن محمد اليامي وتسليم المجتازين إختبارات الاحزمة بحضور أمين عام النادي أ/ سعود الضحوك وأولياء أمور الابطال .

 

بالصور.. إدارة الشعلة تقيم حفلاً تكريمياً لمدرب الكاراتية الكابتن محمد الشعار ومساعدة الكابتن محمد اليامي

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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