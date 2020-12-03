توقيع مذكرة لرفع كفاية وجودة تنفيذ المشاريع في المدينة المنورة

وقعت إمارة منطقة المدينة المنورة، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”، لتمكين الإمارة من رفع كفاية وجودة تنفيذ المشاريع.
وشهد نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد، مراسم التوقيع التي تمت أمس (الخميس)، حيث وقّع عن الإمارة وكيلها وهيب السهلي، فيما وقع عن “مشروعات” مدير البرنامج عبدالرازق العوجان.
وقال وكيل الإمارة وهيب السهلي إن المذكرة تهدف للاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها برنامج “مشروعات”، ومن منهجيته في إدارة المشاريع من خلال توفير التدريب والتطوير لمنسوبي الإمارة في متابعة المشاريع الإنشائية، بجانب دراسة وتقييم الاحتياجات اللازمة لأدوار ومهام وحدة متابعة المشروعات بالإمارة.
وأبان أنه سيتم من خلال المذكرة تصميم الهيكل التنظيمي الجديد لمنظومة وحدة متابعة المشروعات في المنطقة، والعمل على إطلاقها بشكل رسمي، بالإضافة إلى ربط مكتبها مع المنصة الوطنية لمتابعة المشروعات الإنشائية.
وفق “أخبار 24”.