“سابك” تكشف عن تطويرها صنفين من مواد الرعاية الصحية المتخصصة

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عن تطويرها صنفين من المواد المتخصصة التي تستخدم في تطبيقات الرعاية الصحية والعناية الشخصية، مثل مستحضرات التجميل، ومعجون الأسنان، والصابون.
وأبان نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في الشركة، عبدالرحمن الفقيه، أن منتجات البولي إيثيلين جلايكول (SAPEG 400/600 PH) تُعد مواد وسيطة تدخل في إنتاج منتجات العناية الشخصية، ومستحضرات الأدوية السائلة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم هذه المنتجات في إيجاد استثمارات في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الصناعة الواعدة، لافتاً إلى أن طرح هذه المنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية يعد إسهاما مهما في إثراء وتعزيز الحلول التي تقدمها “سابك” في مجال العناية الصحية والشخصية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الشركة حصلت على جميع الموافقات الدولية المرتبطة بهذه التطبيقات، وفقا لمتطلبات الجهات التشريعية في كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن الشركة تسعى لتوفير الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين.