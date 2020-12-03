الحكام الأجانب يغيبون عن مباريات الجولة السابعة من الدوري

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود حكام أجانب لإدارة منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي ستنطلق السبت المقبل.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن مدير دائرة التحكيم باتحاد كرة القدم، السويسري مانويل، طلب من الحكام اللجوء إلى شاشة الفار أثناء المباريات بشكل أكبر، للتأكد من كافة القرارات.
وأوضحت المصادر أن مدير دائرة التحكيم، طالب حكام الفار أيضًا خلال اجتماع أمس، بحضور الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام، بالتركيز بشكل أكثر.
وتابعت المصادر بأن السويسري مانويل استعرض الحالات التحكيمية لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة، ما عدا مباراتي أبها والنصر والهلال والفتح، اللتين ستجريان غدًا.
وذكرت المصادر أن السويسري وصادق على قرار شكري الحنفوش، حكم مباراة الأهلي والفيصلي، خاصة الحالة التحكيمية قبل نهاية المباراة، التي طالب فيها الفيصلي بركلة جزاء.