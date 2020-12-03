تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الشباب، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
بدأت أحداث الشوط الأول بتمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق الشباب في منتصف الملعب، في محاولة للبحث عن أول الأهداف في مرمى الاتحاد.
في الدقيقة (11) تقدم فريق الاتحاد بهدف في مرمى الشباب، بعد تمريرة من غاري رودريغيز، وصلت الكرة للبرازيلي رومارينيو المتوغل داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف الاتحاد بمهارة عالية.
وفي الدقيقة (48) جاء هدف التعادل للشباب، بعد كرة مررها نواف العابد إلى عبدالله الحمدان، وصلت إلى كريستيان جوانكا، الذي وضعها بسهولة في مرمى الاتحاد مسجلاً هدف التعادل.
وفي الدقيقة (53) من عمر الشوط الثاني، أكد حكم اللقاء، أحمد الكاف، احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب، ولكن محترفه بانيغا أهدرها ليحرم فريقه من التقدم أمام الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وعاد الشباب في الدقيقة (79) وتقدم على نظيره الاتحاد، بهدف سجله محترفه إيجور، بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية عانقت الشباك، ورد الاتحاد سريعًا على الشباب، بهدف التعادل الذي سجله غاري رودريغيز، في الدقيقة (83) من تسديدة داخل منطقة الجزاء.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة)، يوم 4 يناير المقبل، وسيواجه الفائز الفريق المتأهل من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.
ومن غير #رومارينهو..
البرازيلي يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسجل هدف التقدم لنادي #الاتحاد#الشباب_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/vdvVctFTGT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020
هذا هو الليث..
كرة من العابد إلى الحمدان تصل إلى #جوانكا الذي وضعها بسهولة في مرمى #الاتحاد مسجلاً هدف التعادل لنادي #الشباب#الشباب_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/qN6kxwkTA6
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020
#الشباب يعود ويتقدم على #الاتحاد..
إيجور يستغل كرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية عانقت الشباك#الشباب_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/LNtPRVDnlx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020
#الاتحاد يرد سريعاً..
جاري رودريجيز يحرز هدف التعادل من تسديدة داخل منطقة الجزاء#الشباب_الاتحاد#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/sg2skGHDyL
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 2, 2020