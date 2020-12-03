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اخبار رياضية > نائب رئيس العدالة: تضررنا كثيراً من الأخطاء التحكيمية.. ونرغب في تطبيق “الفار”
03/12/2020   1:21 م

نائب رئيس العدالة: تضررنا كثيراً من الأخطاء التحكيمية.. ونرغب في تطبيق “الفار”

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أكد نائب رئيس نادي العدالة عبدالله العبدالله، أن بعض مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى شهدت أخطاء تحكيمية، مضيفاً أن فريق ناديه تضرر كثيراً من هذه الأخطاء.

ونبه “العبدالله”، لأحد الأخطاء التحكيمية التي لحقت بفريقه مؤخراً، مبيناً وفقا لصحيفة “البلاد”، أن حكم الراية ألغى هدفًا شرعيًا لفريقه أمام الفيحاء بحجة التسلل، مضيفا أن جميع من شاهد الهدف أكد صحته، وأن التسلل غير موجود.

وطالب بتطبيق تقنية “الفار” في مباريات أندية الدرجة الأولى مثلما يحدث في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن تطبيقها سيحد من الأخطاء التحكيمية وسيحقق العدالة لجميع الفرق.

نائب رئيس العدالة: تضررنا كثيراً من الأخطاء التحكيمية.. ونرغب في تطبيق “الفار”

اخبار رياضية
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