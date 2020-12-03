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اخبار رياضية > تفوق كاسح للهلال في تاريخ مواجهاته أمام الفتح بدوري المحترفين
03/12/2020   1:25 م

تفوق كاسح للهلال في تاريخ مواجهاته أمام الفتح بدوري المحترفين

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يستضيف استاد الملك فهد الدولي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنادي الفتح، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال والفتح 22 مباراة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت تفوقًا كاسحًا للهلال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 17 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على الهلال، في مباراتين فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مباريات في بطولة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

وقبل مباراة الغد يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

تفوق كاسح للهلال في تاريخ مواجهاته أمام الفتح بدوري المحترفين

اخبار رياضية
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