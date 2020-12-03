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اخبار رياضية > الاتحاد الآسيوي يقترح يونيو المقبل موعداً لانطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال
03/12/2020   1:25 م

الاتحاد الآسيوي يقترح يونيو المقبل موعداً لانطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

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قالت مصادر إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اقترح انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، في شهر يونيو من العام المقبل؛ حيث يصادف هذا الموعد انتهاء أغلب الدوريات المحلية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن الاتحاد الآسيوي أكد للاتحادات التابعة له أن نسخة دوري الأبطال المقبلة لن تلعب قبل شهر إبريل المقبل، مطالباً إياها بتنظيم مواعيد مسابقاتها دون إضافة المسابقة القارية إليها حتى التاريخ المحدد.

وأشارت إلى أنه تقرر أن تلعب البطولة مجدداً بنظام التجمع على أن يطرح ملف الاستضافة على الدول الراغبة، إلا إذا تم توزيع لقاح كورونا من الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل وعودة الحياة لطبيعتها، فإن البطولة قد تلعب بنظامها القديم.

الاتحاد الآسيوي يقترح يونيو المقبل موعداً لانطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

اخبار رياضية
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