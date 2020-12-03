ماذا قال سعيد العويران عن تعادل الشباب أمام الاتحاد في البطولة العربية؟

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني السابق، سعيد العويران، على تعادل الفريق أمام نظيره الاتحاد بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات ذهاب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقال “العويران” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، عقب المباراة: إن فريقه كان قادراً على حسم المباراة بنتيجة كبيرة، مؤكداً صعوبة مواجهة الإياب خاصة بعد تسجيل الاتحاد لهدفين خارج أرضه.
وتابع العويران: “كان بإمكاننا كسب الاتحاد بثلاثية أو برباعية لو ظهر الفريق في الشوط الأول بمستوى مماثل، لما ظهر عليه في الشوط الثاني من أداء مميز”.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة)، يوم 4 يناير المقبل، وسيواجه الفائز الفريق المتأهل من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.