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اخبار رياضية > حامد البلوي يحسم مصير “كاريلي”.. ويؤكد: تجاهلنا مؤتمر مباراة الشباب عمدًا
03/12/2020   1:26 م

حامد البلوي يحسم مصير “كاريلي”.. ويؤكد: تجاهلنا مؤتمر مباراة الشباب عمدًا

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علق المدير التنفيدي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، على غياب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشباب في البطولة العربية، مؤكدًا: “لم نحضر المؤتمر عمدًا”.

وعن مستقبل المدير الفني “كاريلي” مع الاتحاد، قال “البلوي” في تصريحات عقب انتهاء المباراة اليوم الأربعاء: “كاريلي مستمر مع الاتحاد خلال الفترة القادمة”.

وأضاف: “عندنا رضا كامل على آداء الجهاز الفني، مستوى الفريق في تصاعد، وإن شاء الله الاتحاد يعود، ولكن خطوة خطوة، ونثق تمامًا في الجهاز الفني، ولم نطرح فكرة رحيله من الأساس”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح “البلوي” “الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا لم تطبق بالصورة المطلوبة في ملعب الشباب، فيما يخص غرفة الملابس مما جعلهم في الجهاز الفني التواجد خارج الغرفة على الممر، وإذا كانت الملاعب متوفرة فلماذا نضطر للعب في منشآت لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية؟”.

وتعادل الاتحاد أمام نظيره الشباب، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

حامد البلوي يحسم مصير “كاريلي”.. ويؤكد: تجاهلنا مؤتمر مباراة الشباب عمدًا

اخبار رياضية
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