وفاة شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة انقلاب سيارتهم على طريق الساحل بمكة

توفي شخص، وأصيب 4 آخرون نتيجة تعرض مركبتهم لحادِث انقلاب وقع مساء أمس (الأربعاء) على طريق الساحل (مكة – الليث).
وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان إنهم تلقوا بلاغًا من غرفة العمليات الموحدة، يفيد بتعرض سيارة لانقلاب في طريق الساحل، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.
وأضاف أنه تم على الفور توجيه 3 فرق إسعاف للموقع، حيث تبين بعد وصول المسعفين وجود حالة وفاة، و4 إصابات، اثنتان منها متوسطة الخطورة، وإصابتان بسيطتان، لافتاً إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.